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  3. 12 Aralık 2018 08:08

MİT'ten 18 bin personele brifing

Milli İstihbarat Teşkilatınca (MİT), 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği'' brifingi verildi.

MİT'ten 18 bin personele brifing
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Türkiye'nin jeopolitik konumu, yabancı gizli servislerin ilgi alanında olması ve son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılımlar nedeniyle istihbarata karşı koyma alanında önlemlerini artıran Milli İstihbarat Teşkilatı, 2009 yılında hayata geçirilen projeyle, stratejik kurum ve kuruluşlar ile aynı alanda görev yapan özel firmalarda görevli kritik personelin bilinçlendirilmesi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla "İstihbarata Karşı Koyma" ve "Stratejik İş Birliği" brifingleri düzenliyor.

Teşkilat bünyesindeki İKK Başkanlığı koordinesinde, 2009'dan bugüne kadar 390 stratejik kurumda görev yapan 18 bin 268 personele brifing verildi.

"CASUSLUK, SİBER CASUSLUK, ELEKTRONİK TEKNİK İSTİHBARAT..."
Brifing kapsamında katılımcılara, MİT'in görev, yetki ve sorumlulukları ile kamu kuruluşlarının istihbarat alanındaki sorumluluk ve görevleri, İKK'nin tanımı ve stratejik iş birliği perspektifinin esasları, bireysel ve koruyucu güvenlik alanında dikkat edilmesi gereken hususlar, daha önce bu tip kurumlara yönelik gerçekleştirilen casusluk olaylarından örnekler, yurt dışına görevli çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İKK konusunda dikkat etmesi gereken hususlar, siber casusluğa karşı alınması gereken önlemler ile elektronik teknik istihbarata karşı koyma ve ulusal güvenlik bilgilerinin korunması gibi alanlarda bilgi aktarıldı.

"İSTİHBARATA KARŞI KOYMA"
"İstihbarata Karşı Koyma" konusunun taşıdığı önem ve Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında gösterdiği atılım nedeniyle önceliğin savunma sanayisine verildiği eğitimlerde katılımcılara, Türkiye'nin milli menfaatleri ve vatandaşlarının güvenliği kapsamında, istihbarat toplama ve İKK çalışmalarının sadece MİT'in gayretine bırakılamayacağı, bunun ülkenin bütün milli varlıkları ile katıldığı topyekun bir mücadele gerektirdiğinin unutulmamasının önem arz ettiği vurgulandı.

AA

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