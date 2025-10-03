MİT'ten casus avı: MOSSAD'a çalışan 2 kişi yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen S.Ç.'yi, ''Metron Faaliyeti'' adını verdiği operasyonla yakaladı. MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda 1 ajan daha gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen S.Ç., 'Metron Faaliyeti' adı verilen operasyonla gözaltına alındı. MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, S.Ç.'nin İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Ç., Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

ADINI DEĞİŞTİRDİ, DEDEKTİF OLDU

MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı M.F.K. olan S.Ç.'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Ç., ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı. Bu arada İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan M.K. ve avukat T.D. ile tanıştı. S.Ç., dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan M.K. hem de avukat T.D. ile çalışmalar yürüttü. Dedektiflik yapan S.Ç., İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz 2025'te WhatsApp üzerinden S.Ç. ile iletişime geçti.

4 BİN DOLARA CASUSLUK

Faysal Rasheed; S.Ç.'ten, Başakşehir'de yaşayan, İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında, Rasheed, S.Ç.'ye 1 Ağustos 2025'te 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı. Ç., hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı M.K.'nin İsrail'e çalışması nedeni ile 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bile bile Ç., Faysal Rasheed'in teklifini kabul etti. S.Ç., aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki kişiyi araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos 2025 tarihlerinde siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak, S.Ç. takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos 2025'te irtibatı sonlandırdı.

BİR AJAN DAHA YAKALANDI

MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile gerçekleştirilen ortak operasyonda, MOSSAD'a casusluk yaptığı anlaşılan Avukat T.D. de yakalandı. S.Ç. ve T.D., İstanbul TEM Şube'de MİT ve emniyet unsurlarınca çapraz sorguya alındı. Şüphelilerin İsrail'in Ortadoğu politikalarına ve faaliyetlerine muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulundukları aktarıldı.

