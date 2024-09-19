MİT'ten sınır ötesi operasyon: PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Halil Yiğit'i, Irak'ın Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır ötesinde başarılı bir operasyona daha imza attı. Irak'ın Gara bölgesinde düzenlenen nokta operasyonda, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından biri olan Halil Yiğit, etkisiz hale getirildi.

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