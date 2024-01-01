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MİT'ten yeni yılın ilk operasyonu: Sınır ötesinde yakalandı

MİT'ten yeni yılın ilk operasyonu: Sınır ötesinde yakalandı
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MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, SMO güçleri ile birlikte düzenlediği operasyonla Suriye Halep'te DEAŞ'ın sözde Sıddık Taburu Sorumlusu Hattab El Muhacir kod Abdullah El Cündi'yi yakaladı.

MİT, Abdullah El Cündi'nin Suriye'de bulunan Türk güvenlik güçlerine ait araçlara eylem planlamasında bulunduğunu tespit etti. El Cündi'ye operasyon için düğmeye basıldı.

MİT Başkanlığı’nca sağlanan istihbari destek ile Suriye Milli Ordusu’na bağlı yerel güvenlik güçleri Fırat Kalkanı Harekatı Alanı içerisindeki El Bab’da operasyon düzenledi.

DEAŞ'lı El Cündi sağ olarak ele geçirildi.

Saldırı hazırlığını itiraf etti

El Cündi ifadesinde; DEAŞ’ın, Fırat Kalkanıve Zeytin Dalı Harekat Alanı’nda bulunan Türk Güvenlik Güçlerine yönelik eylem hazırlığında olunduğunu itiraf etti.

DEAŞ'lı militanların bunun için zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini de söyledi.

El Cündi, ayrıca Sıddık Taburu bünyesinde eylem gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

DEAŞ'ın eylemleri deşifre oldu

Operasyon neticesinde DEAŞ’ın eylem planlamaları deşifre edildi. Örgüt çalışmaları akamete uğratıldı. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde, örgüte ait çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

 

Etiketler mit yakalandı deaş operasyon
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