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MLKP'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi

MLKP'nin sözde sorumlusu Suriye'de etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), MLKP terör örgütünün sözde Suriye sabotaj sorumlusu ''Fırat Neval'' kod adlı Özgür Namoğlu'nu, Suriye'nin Haseke kentinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terör örgütü MLKP'nin silahlı kanadı FESK'in sözde Suriye sorumlusu olan Özgür Namoğlu, Irak'a gönderilerek PKK'dan özel eğitim aldı. İlk olarak 2008 yılında Avrupa'da faaliyet yürütmeye başlayan Namoğlu, daha sonra Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine geçerek suikast, sabotaj, teknik ve çeşitli askeri eğitimler aldı. Eğitimin ardından PKK ile birlikte Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüttü. Irak'tan Suriye'ye 2016 yılında geçen terörist, MLKP tarafından Türkiye'ye eylem yapmak üzere gönderilen FESK mensuplarının Suriye'de eğitildiği Şengül Boran Akademisi’nin genel sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Türkiye'de eylem arayışında olan tüm örgüt kadrolarını suikast ve sabotaj konularında eğiten terörist, MİT'in hedef listesine alındı. Haseke'de MLKP mensuplarının arasına sızma geçekleştiren saha ajanları tarafından takip edilen terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. 

DHA

Etiketler mlkp mit suriye
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