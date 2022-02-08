Motorinden sonra benzine de 72 kuruş zam geliyor

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzine zam geldiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zammın 71 kuruş olduğu belirtildi.

EPGİS benzin zammını duyurdu! Dün gece motorine gelen zammın ardından şimdi de benzine zam geldi. EPGİS'in twitter hesabından açıklanan bilgiye göre benzine 71 kuruş zam geldi. Benzin zammı bu geceden itibaren geçerli olacak. BENZİNİN LİTRESİNDE YENİ FİYATLAR

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak. MOTORİNİN LİTRE FİYATI 15 TL'Yİ GEÇTİ

Motorine dün gece yarısından itibaren 80 kuruş zam yapılmıştı. Yapılan son zammın ardından motorinin litre fiyatı 15 TL'yi geçmişti.