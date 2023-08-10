Motorine bir dev zam daha geliyor

Brent petrolün 87 doları aşması ve Dolar kurunun da Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürmesinin yansımaları devam ediyor. Araç sahiplerine kötü haber geldi... 11 Ağustos Cuma günü akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor... İşte beklenen zam ve benzin, motorin, LPG'de güncel fiyatlar...

Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından uçuşa geçen akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha geliyor.

Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına son olarak dün döviz kuru nedeniyle sessiz sedasız kuruş kuruş zam gelmişti. Brent petroldeki yükseliş ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası yarından itibaren ( 11 Ağustos Cuma 00:00 ) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha gelecek.

Böylece 4 Mayıs’tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş olacak.

Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.

Haber3.com'un önemli notu:

Değerli okuyucularımız son birkaç gündür sosyal medyada ve kendilerine "haber sitesi" diyen Google'dan ziyaretçi avcısı internet sitelerinde "benzine motorine 3 TL, 4 TL zam gelecek" yalanı dolaşıyordu. Haber3.com olarak siz değerli okuyucularımızı bu "yalan" ve "yalancılara" karşı dikkatli olmanız konusunda uyarmak istedik. Bu "çakma" sosyal medya fenomenleri ve sözde haber sitesi olan "çakma" internet siteleri "benzine motorine nasıl olsa zam gelecek" diyerek okuyucu sayılarını arttırmak için sizleri "bu akşam maç kaçta", "asgari ücrete zam geldi mi", "..... dizisi son bölüm", "hemen izle" vb. tarzdaki tuzaklarla kandırıyor; kanmayın...

İşte güncel akaryakıt fiyatları

10 Ağustos Perşembe itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:



Adana

Benzin fiyatı: 37,13 TL

Motorin fiyatı: 37,46 TL

LPG fiyatı: 16,07 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 37,12 TL

Motorin fiyatı: 37,50 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 36,67 TL

Motorin fiyatı: 37,01 TL

LPG fiyatı: 16,67 TL



Antalya

Benzin fiyatı: 37,31 TL

Motorin fiyatı: 37,72 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 36,87 TL

Motorin fiyatı: 37,27 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 36,89 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,30 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 37,34 TL

Motorin fiyatı: 37,72 TL

LPG fiyatı: 16,04 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,29 TL

LPG fiyatı: 16,40 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 36,79 TL

Motorin fiyatı: 37,29 TL

LPG fiyatı: 15,94 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 36,14 TL

Motorin fiyatı: 36,51 TL

LPG fiyatı: 16,63 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 36,78 TL

Motorin fiyatı: 37,18 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,48 TL

LPG fiyatı: 16,10 TL

Kars

Benzin fiyatı: 37,16 TL

Motorin fiyatı: 37,67 TL

LPG fiyatı: 16,45 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 36,92 TL

Motorin fiyatı: 37,32 TL

LPG fiyatı: 16,48 TL

Rize

Benzin fiyatı: 36,951 TL

Motorin fiyatı: 37,45 TL

LPG fiyatı: 16,82 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 37,10 TL

Motorin fiyatı: 37,55 TL

LPG fiyatı: 16,68 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 36,91 TL

Motorin fiyatı: 37,42 TL

LPG fiyatı: 16,42 TL