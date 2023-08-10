Motorine bir dev zam daha geliyor
Brent petrolün 87 doları aşması ve Dolar kurunun da Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürmesinin yansımaları devam ediyor. Araç sahiplerine kötü haber geldi... 11 Ağustos Cuma günü akaryakıt fiyatlarına bir dev zam daha geliyor... İşte beklenen zam ve benzin, motorin, LPG'de güncel fiyatlar...
Bir yandan döviz kuru diğer yandan brent petrol derken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ÖTV düzenlemesinin ardından uçuşa geçen akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha geliyor.
Seçimlerin ardından zam üstüne zam yağan benzin, motorin ve LPG fiyatlarına son olarak dün döviz kuru nedeniyle sessiz sedasız kuruş kuruş zam gelmişti. Brent petroldeki yükseliş ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası yarından itibaren ( 11 Ağustos Cuma 00:00 ) geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 TL 80 Kuruşluk bir zam daha gelecek.
Böylece 4 Mayıs’tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş olacak.
Hatırlanacağı gibi 14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19.76, motorin litre fiyatı da 18.58 liradan satılıyordu. Yılbaşında ise benzin fiyatları 21.14 TL, motorin fiyatları ise 23.50 TL seviyesindeydi.
Haber3.com'un önemli notu:
Değerli okuyucularımız son birkaç gündür sosyal medyada ve kendilerine "haber sitesi" diyen Google'dan ziyaretçi avcısı internet sitelerinde "benzine motorine 3 TL, 4 TL zam gelecek" yalanı dolaşıyordu. Haber3.com olarak siz değerli okuyucularımızı bu "yalan" ve "yalancılara" karşı dikkatli olmanız konusunda uyarmak istedik. Bu "çakma" sosyal medya fenomenleri ve sözde haber sitesi olan "çakma" internet siteleri "benzine motorine nasıl olsa zam gelecek" diyerek okuyucu sayılarını arttırmak için sizleri "bu akşam maç kaçta", "asgari ücrete zam geldi mi", "..... dizisi son bölüm", "hemen izle" vb. tarzdaki tuzaklarla kandırıyor; kanmayın...
İşte güncel akaryakıt fiyatları
10 Ağustos Perşembe itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:
Adana
Benzin fiyatı: 37,13 TL
Motorin fiyatı: 37,46 TL
LPG fiyatı: 16,07 TL
Adıyaman
Benzin fiyatı: 37,12 TL
Motorin fiyatı: 37,50 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 36,67 TL
Motorin fiyatı: 37,01 TL
LPG fiyatı: 16,67 TL
Antalya
Benzin fiyatı: 37,31 TL
Motorin fiyatı: 37,72 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
Aydın
Benzin fiyatı: 36,87 TL
Motorin fiyatı: 37,27 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
Balıkesir
Benzin fiyatı: 36,89 TL
Motorin fiyatı: 37,32 TL
LPG fiyatı: 16,30 TL
Diyarbakır
Benzin fiyatı: 37,34 TL
Motorin fiyatı: 37,72 TL
LPG fiyatı: 16,04 TL
Edirne
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 37,29 TL
LPG fiyatı: 16,40 TL
Hatay
Benzin fiyatı: 36,79 TL
Motorin fiyatı: 37,29 TL
LPG fiyatı: 15,94 TL
İstanbul
Benzin fiyatı: 36,14 TL
Motorin fiyatı: 36,51 TL
LPG fiyatı: 16,63 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 36,78 TL
Motorin fiyatı: 37,18 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Kahramanmaraş
Benzin fiyatı: 37,10 TL
Motorin fiyatı: 37,48 TL
LPG fiyatı: 16,10 TL
Kars
Benzin fiyatı: 37,16 TL
Motorin fiyatı: 37,67 TL
LPG fiyatı: 16,45 TL
Muğla
Benzin fiyatı: 36,92 TL
Motorin fiyatı: 37,32 TL
LPG fiyatı: 16,48 TL
Rize
Benzin fiyatı: 36,951 TL
Motorin fiyatı: 37,45 TL
LPG fiyatı: 16,82 TL
Sivas
Benzin fiyatı: 37,10 TL
Motorin fiyatı: 37,55 TL
LPG fiyatı: 16,68 TL
Trabzon
Benzin fiyatı: 36,91 TL
Motorin fiyatı: 37,42 TL
LPG fiyatı: 16,42 TL
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