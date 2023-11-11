Motorine büyük indirim geliyor!

Brent petrol fiyatları son 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken araç sahiplerinin beklediği indirimler motorinle başlıyor. Araç sahiplerinin dört gözle beklediği indirim Pazartesi günü pompa fiyatları değişecek.. İşte beklenen indirim ve güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları....

HABER3.COM

Zam üstüne zam gelen akaryakıt fiyatları Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin ardından akıl almaz rakamlara ulaşmıştı. Ancak Brent Petrol fiyatlarının son 3 ayın en düşük seviyeye inmesiyle yeni indirimlerin önü açıldı.

Araç sahipleri haftayı indirim beklentisi içerisinde geçirirken dün benzine gelen 5 ile 10 kuruş arasındaki zam zam tepki çekmişti.

Çünkü petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin’de zayıflayan talebe ilişkin endişelerin baskısıyla üç ayı aşkın sürenin dip seviyesini görmüştü.

Ancak güzel haber bugün geldi... Brent petrolde son 3 ayın en düşük seviyesinin görülmesi sonrasında beklenen indirim motorinden başlıyor.

Sektör kaynaklarına göre Pazartesi günü motorinin litre fiyatına 1.50 TL indirim yapılması bekleniyor.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da motorinle başlayan indirim benzin ve LPG ile de devam edecek...

GÜNCEL BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

11 Kasım Cumartesi itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, çevresindeki illerle aynı fiyata satıldığı için bazı illerimizde güncel akaryakıt pompa fiyatları şöyle:

Ankara

Benzin fiyatı: 35,18 TL

Motorin fiyatı: 38,62 TL

LPG fiyatı: 18,93 TL

İstanbul

Benzin fiyatı: 34,53 TL

Motorin fiyatı: 38,02 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 35,35 TL

Motorin fiyatı: 38,83 TL

LPG fiyatı: 18,71 TL

Adana

Benzin fiyatı: 35,61 TL

Motorin fiyatı: 39,08 TL

LPG fiyatı: 18,33 TL

Adıyaman

Benzin fiyatı: 35,64 TL

Motorin fiyatı: 39,15 TL

LPG fiyatı: 18,56 TL

Antalya

Benzin fiyatı: 35,83 TL

Motorin fiyatı: 39,37 TL

LPG fiyatı: 18,89 TL

Aydın

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 38,87 TL

LPG fiyatı: 18,68 TL

Balıkesir

Benzin fiyatı: 35,40 TL

Motorin fiyatı: 38,93 TL

LPG fiyatı: 18,66 TL

Diyarbakır

Benzin fiyatı: 35,86 TL

Motorin fiyatı: 39,32 TL

LPG fiyatı: 18,40 TL

Edirne

Benzin fiyatı: 35,86 TL

Motorin fiyatı: 38,89 TL

LPG fiyatı: 18,46 TL

Hatay

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 39 TL

LPG fiyatı: 18,20 TL

Kahramanmaraş

Benzin fiyatı: 35,63 TL

Motorin fiyatı: 39,14 TL

LPG fiyatı: 18,36 TL

Kars

Benzin fiyatı: 35,76 TL

Motorin fiyatı: 39,26 TL

LPG fiyatı: 18,81 TL

Muğla

Benzin fiyatı: 35,46 TL

Motorin fiyatı: 38,95 TL

LPG fiyatı: 18,75 TL

Rize

Benzin fiyatı: 35,55 TL

Motorin fiyatı: 39,04 TL

LPG fiyatı: 19,10 TL

Sivas

Benzin fiyatı: 35,61 TL

Motorin fiyatı: 39,17 TL

LPG fiyatı: 19,15 TL

Trabzon

Benzin fiyatı: 35,50 TL

Motorin fiyatı: 39,05 TL

LPG fiyatı: 18,78 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor