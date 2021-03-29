MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada 'Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi' ifadeleri kullanıldı. Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JkgNQOHgHL — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2021