MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada 'Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi' ifadeleri kullanıldı.
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/JkgNQOHgHL— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 29, 2021
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