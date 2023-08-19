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MSB açıkladı: 25 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı

MSB açıkladı: 25 şahıs hudut birlikleri tarafından yakalandı
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MSB, Suriye ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 25 şüphelinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye ve İran’dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sının FETÖ, 4'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

Etiketler msb kaçak suriye
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