  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB açıkladı: Irak-Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

MSB açıkladı: Irak-Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

MSB açıkladı: Irak-Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 23 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler hava ırak suriye kuzey harekat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam belli oldu Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol'u yeni imajıyla gören tanıyamadı Çaycı Hüseyin Alpaslan Özmol'u yeni imajıyla gören tanıyamadı Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Süper Lig'de ''iflas'' depremi: Kayserispor icradan satılıyor Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay! Kayıp Alman kurdu öyle bir yerde bulundu ki... Film gibi olay! Dolar, Euro ve altın zirvede Dolar, Euro ve altın zirvede Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı Bu sefer vatandaş test etti: İşte Togg'un kış performansı İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha İmamoğlu'na bir kumpas videosu daha Türk bilim insanından müthiş icat: El yapımı patlayıcıları uzaktan patlatabiliyor Türk bilim insanından müthiş icat: El yapımı patlayıcıları uzaktan patlatabiliyor Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Araç sahipleri dikkat! Bu mesleklere kasko indirimi var Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi Atatürk'e hakaret davasında adliyede ''yaşasın şeriat'' sloganları yükseldi