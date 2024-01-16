MSB açıkladı: Irak-Suriye'nin kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 23 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, PKK/YPG/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak ve Suriye kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan terörist hedeflerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “İcra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, tünel, mühimmat/malzeme deposu, terör örgütü tarafından gelir elde etmek maksatlı kullanılan tesislerden oluşan 23 hedef imha edilmiştir. İcra edilen bu harekatlarda, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.