MSB Bakanı, komuta kademesi ve tarikatçı teğmenler hakkında suç duyurusu

HKP, 10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda yaşanan olayı yargıya taşıyarak, Milli Savunma Bakanı ve tarikatçı teğmenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 10 Kasım’da Tuzla Piyade Okulu’nda bir teğmenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafını yakasına takmaması ve sonrasında gelişen olayları yargıya taşıdı.

HKP avukatları; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu, re’sen tespit edilecek ‘tarikatçı’ teğmenler ve Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Dilekçede, söz konusu isimler hakkında, “görevi kötüye kullanma”, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ve “5816 sayılı kanuna muhalefet” suçlarından soruşturma yürütülmesi ve savcılık tarafından haklarında kamu davası açılması talep edildi.

‘NİHAİ HEDEFLERİ ATATÜRK SEVGİSİNİ YOK ETMEK’

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Mustafa Kemal Atatürk ve laik cumhuriyet düşmanlığı ortak paydasındaki ortaçağcı AKP’giller ile her biri yılan yuvası tarikatların, cemaatlerin nihai hedefleri, halkımızın ve yurtsever askerlerin içindeki Atatürk sevgisini yok etmektir” dedi.