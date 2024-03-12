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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde kritik toplantı

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde kritik toplantı
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekatlar, Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı icra etti. Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde Iraklı yerel yetkililerle gerçekleştirilen toplantıda, Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken, Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirler de görüşüldü" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Iraklı yetkililer ile sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirildiğini duyurdu.

DHA

Etiketler Irak'ın kuzeyi milli savunma bakanlığı PKK terörist
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