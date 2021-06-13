MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 12 kişinin yakalandığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.
Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 13, 2021
Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin Kırmızı Bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/KKTFdPHO3O
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