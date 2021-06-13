MSB duyurdu: Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan, 1'i kırmızı bültenle aranan 12 kişinin yakalandığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor! Hatay’da görevli Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi" denildi.