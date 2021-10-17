  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. MSB duyurdu... PKK/YPG'ye bir darbe daha!

MSB duyurdu... PKK/YPG'ye bir darbe daha!

MSB duyurdu... PKK/YPG'ye bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

Etiketler milli savunma bakanlığı pkk barış pınarı bölgesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ece Ronay'dan taciz açıklaması: ''Şikayetimi tek şartla geri çekeceğimi söyledim''
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Ölümcül hileler tek tek deşifre edildi
Yapay zeka ile 35 milyon dolarlık soygun
CHP'den Bakan Soylu'ya zehir zemberek yanıt: ''Mafyanın şamar oğlanı...''
Ankara kulislerinde bomba istifa iddiası
Bakan Soylu ''koruyoruz'' demişti... Gençliğe Hitabe mazgaldan çıktı
37 dakikada yediği çöp şiş sayısına inanamayacaksınız! 13 bin TL kazandı
Üç başlı yılanın görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı
Ümit Karan'a büyük şok! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Yasak Elma dizisinde işler yine karıştı!