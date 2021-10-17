MSB duyurdu... PKK/YPG'ye bir darbe daha!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgede her türlü tedbiri alan Kahraman Komandolarımız bir saldırı girişimini daha önleyerek 5 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."