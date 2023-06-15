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MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe

MSB duyurdu! Teröristlere darbe üstüne darbe
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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 16 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçik, saldırı gerçekleştiren teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Tel Rıfat ve Münbiç bölgesindeki Terör hedeflerini yerle bir eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 16 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 57’ye yükseldi." denildi.

Etiketler milli savunma bakanlığı suriye terörist
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