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  3. 04 Aralık 2019 15:45

MSB: PKK/YPG 45 sivili katletti

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'den bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin 45 sivili katlettiğini, 244 sivili de yaraladığını açıkladı.

MSB: PKK/YPG 45 sivili katletti
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda güvenli bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere, 17 Ekim ve 22 Ekim'de, ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalarak devam edildiği anlatılarak, şöyle denildi.

"Mücadelemiz teröristlerledir ve masum siviller hedef alınmamaktadır. 9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Bölgesi'nde doğrudan sivillerin hedef alındığı bombalı araç saldırılarında 23 masum sivil katledilmiş, 55 sivil yaralanmış, yurt içine yapılan havan, roket saldırılarında ise 22 masum vatandaşımız katledilmiş, 189 vatandaşımız da yaralanmıştır."

 

DHA

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milli savunma bakanlığı
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