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  3. 17 Kasım 2019 17:52

MSB: PKK/YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin 4000'den fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini belirterek, terör örgütü PKK/YPG'nin 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını açıkladı.

MSB: PKK/YPG 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"DEAŞ tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak Türkiye, bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir.

Türkiye, sahada DEAŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak’ta 4000’den fazla azılı DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise Tel Abyad Hapishanesi’ndeki en az 800 civarı DEAŞ’lıyı serbest bırakmıştır.

Maksadı başta DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DEAŞ’ın sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir."

DHA

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