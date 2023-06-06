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MSB: Sınırda 29 kişi yakalandı

MSB: Sınırda 29 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu, 29 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve 1 diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi" denildi. 

DHA

Etiketler milli savunma bakanlığı yunanistan
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