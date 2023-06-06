MSB: Sınırda 29 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan Türkiye'ye zorla gönderilmeye çalışılan 6'sı FETÖ mensubu, 29 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 29 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 2'sinin polislikten, 2'sinin öğretmenlikten ihraç edilen, 1'inin serbest meslek mensubu ve 1 diğerinin de satış elemanı olduğu belirlenen FETÖ terör örgütü mensupları olduğu tespit edildi" denildi.
DHA
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