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MSB ve MİT'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB ve MİT'ten ortak operasyon: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı ve MİT'in ortak çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabıdan yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz." denildi.

Etiketler msb terör pkk
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