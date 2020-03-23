MSB: Yeni gelen erler gözetim altında

Milli Savunma Bakanlığı, askere alımların ertelenmemesiyle ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Vatani görevlerini yapmak üzere acemi birliklerine katılan ve bizlere emanet edilen gençlerimizi ’Korona virüs’ enfeksiyonuna karşı korumak için her türlü gayret sarf edilmektedir.

Yeni celpler şehre varışlarından itibaren doğrudan birliklerine sevk edilmekte ve sağlık muayenesinden geçirilmekte, tüm bu işlemler sosyal mesafe kuralı uygulanarak yapılmaktadır.

Eğitim birliklerine yeni katılanlar ile temel askerlik eğitimlerini tamamlayarak yeni birliklerine katılış yapacak erbaş/erlerin 14 gün süreyle gözetim altında tutulması için gerekli tedbirler alınmaktadır.

Bu hassas süreçte Koronavirüsle ilgili sosyal medyada yer alan asılsız ve kötü niyetli haberlere itibar edilmemeli ve bu tür durumlarda sadece resmi açıklamalar dikkate alınmalıdır."