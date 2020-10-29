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  3. 29 Ekim 2020 11:05

MSB'den Cumhuriyet Bayramı'na özel klip

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından Cumhuriyetin 97’nci kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir klip yayınladı.

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Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhuriyetimizin 97’nci yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” ifadeleri yer aldı. Paylaşımda ayrıca bir de klip yer aldı.

İHA

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