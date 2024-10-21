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MSB'den Fetullah Gülen açıklaması: ''Bu hainin ''vatansız'' olarak ölmesi...''

MSB'den Fetullah Gülen açıklaması: ''Bu hainin ''vatansız'' olarak ölmesi...''
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili olarak, ''Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.'' açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 15 Temmuz darbe girişiminin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.'' denildi. 

MSB'den gelen açıklama şöyle:

"Mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kast eden, devletimize ve kahraman ordumuza büyük zarar veren FETÖ elebaşı ölmüştür.

Bu hainin “vatansız” olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir.

Hâlâ bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır.

Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyor; gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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Etiketler milli savunma bakanlığı MSB Fetullah Gülen
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