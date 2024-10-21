Abdurrahman Dilipak'tan ortalığı karıştıran Fetullah Gülen paylaşımı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından yaptığı paylaşım AK Parti'ye yakın isimleri kızdırdı.

15 Temmuz darbe girişimin mimarı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, dün ABD'de öldü. Gülen'in öldüğü istihbarat kaynakları tarafından da doğrulandı. Gülen'in ölümünün ardından Abdurrahman Dilipak'ın yaptığı yorum medyadaki AK Parti'ye yakın isimleri kızdırdı.

DİLİPAK'TAN TEPKİ ÇEKEN GÜLEN PAYLAŞIMI

Dilipak, Gülen'in ölümü üzerine sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden "Gülen ölmüş. İnan lillahi ve inna aleyhi raciun. Allah'tan geldik ve Allah'a döndürüleceğiz. Gülen ve ağlayan adamın öbür dünyada gülecek mi, ağlayacak mı olduğunu o zaman göreceğiz. Gülencileri güldüren ve ağlatanların da hesabı o gün görülecek. Bu günü şahidliklerin çoğu o gün geçerli olmayacak sanıyorum" diye yazdı.

"ORANI BURANI OYNATMA DİLİPAK"

Dilipak'ın bu sözlerinin ardından iktidara yakınlığıyla bilinen Avukat Burak Bekiroğlu, Dilipak için "ivedilikle gözaltına alınması" çağrısı yaptı. Bekiroğlu, Dilipak'a "Oranı buranı oynatma Dilipak. Şeytanın arkasından dua ediyorsun. En son dayanamadın nasıl gizlice terörist elebaşına hayran olduğunu bugün içinden çıkarttın" diye seslendi.

CEM KÜÇÜK: "ALLAHIM AKLIMIZA MUKAYYET OL"

Türkiye gazetesi yazarı ve TGRT Haber sunucusu Cem Küçük de Dilipak'a "Allahım aklımıza mukayyet ol. Bu ne rezil açıklama böyle" diye tepki gösterdi.

FATİH TEZCAN: "DİLİPAK'LA TÜM ALAKAM BİTMİŞTİR"

AK Parti'nin sosyal medyada öne çıkan isimlerinden Fatih Tezcan da "Bu andan itibaren Abdurrahman Dilipak’la olan tüm alakam bitmiştir. Fetullah Gülen ve örgütü milyonlarca insanın kanına girdi, hayatlarına tecavüz etti, şahsıma kumpaslar kurdu, hayatımı zindan etti, ardından duâ okuyan kim olursa olsun aynı şekilde muamele ederim. Nokta" ifadelerini kullandı.

DİLİPAK'TAN TEPKİLER ÜZERİNE YENİ PAYLAŞIM

Abdurrahman Dilipak tepki çeken Gülen paylaşımı sonrası yeni bir açıklama yaptı. Dilipak, X hesabından şu sözleri paylaştı:

"Bu dünyada tartışıp durduğumuz şeylerin hakikati bize öbür dünyada gösterilecektir. Bana sorarsanız gülen CIA nın türkiyedeki teşaronudur. Bu konuyla ilgili 90 ların başından itibaren bir çok yazım var. Birileri bu adamın peşinden koşarken ben hep bu tehdide dikkat çektim. Bu bağlantıyı kuran da dönemin MİT müsteşarı Fuat Doğudur. Onu diyanetle ilişkilendiren de DİB başkan yardımcısı Yaşar Tunagür’dür. İpler kopada kadar her istediklerini aldılar Paralel Devlet olarak. Düne kadar kadar bu konuda kendilerini uyaran birine trollerini saldırtanlar, bu konuda uluslararası sistemin kirli oyunlarını doğru anlamaya çalışsınlar. Kendi içlerindeki FETÖ nün zihniyet ikizlerine baksınlar Evet her nefis ölümü tadacaktır. Ondan geldik Ona döndürüleceğiz. O gün kim ağlayacak kim gülecek göreceğiz, o gizlenenlerin açıklandığı günde... Nasıl bilirsiniz derseniz yarın bu konuyu da yazacağım."