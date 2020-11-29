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  3. 29 Kasım 2020 17:42

MSB'den ''Ordu Katar'a satıldı'' söylemine videolu yanıt

Milli Savunma Bakanlığı, bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bir televizyon kanalında yayımlanan programda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline yönelik hakaret söylemine videolu gönderme yaptı. Bakanlık'ın resmi Twitter hesabından yayınlanan video, "7 iklim 3 kıtada at süren ecdadımızın torunları olarak; şanlı Ay Yıldızımızın aşkıyla yüce devletimizin emrinde, asil milletimizin hizmetindeyiz" notuyla paylaşıldı. Bakanlık tarafından paylaşılan videoda Kahraman Türk Ordusu'nun korkusuz evlatlarına yer verilirken, videonun sonunda "Etkin Caydırıcı Saygın" notu yer aldı.

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