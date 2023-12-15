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Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu

Muğla açıklarında düzensiz göçmen operasyonu
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, lastik botta 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenler olduğunun tespiti üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Farklı zamanlarda durdurulan 2 lastik botta, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Etiketler Muğla göçmen oeprasyon
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