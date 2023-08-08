  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla Milas'ta orman yangını
Güncelleme:

Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da çıkan orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

EKİPLER BÖLGEDE
Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor. 

Etiketler muğla milas orman yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Meteor şöleni başlıyor! Türkiye'den de izlenebilecek
İstanbul'da dehşete düşüren ''uzun namlulu'' çift!
Dolar/TL yeni zirvesini buldu
Yapay zeka hakkında şok iddia: En büyük sırrınızı çalabilir!
Akaryakıt için rekor zam iddiası: ''46 TL olacak!''
Peş peşe açıklamalar: O ilçelerde denize girmek yasaklandı
Ailesini katledip, cezaevinde intihar etti
Trafikte eli silahlı maganda kamerada
Türkiye'de geçen haftanın en çok izlenen filmleri belli oldu
Yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.... Son blok da yıkıldı