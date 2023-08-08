Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde, saat 15.30'da çıkan orman yangınına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. EKİPLER BÖLGEDE

Yangına 6 helikopter, 3 uçak, 15 arazöz, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Rüzgarın etkili olduğu alanda ekipler, yangını kontrol altına almak için mücadele ediyor.