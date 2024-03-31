Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için ilk sonuçlar gelmeye başladı.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi ve oy sayım işlemine geçildi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasağını kaldırmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı için seçim sonuçları gelmeye başladı. Anadolu Ajansı'nın aktardığı verilerine göre, Muğla'da seçim sonuçları şu şekilde:

Açılan sandık oranı: %28

CHP - (Ahmet Aras) : % 56,08

AK Parti - (Aydın Ağan Ayaydın) : % 32,17

İYİ Parti - (Metin Ergun) : % 5,24





2019 SEÇİMLERİNDE NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. 2019 Muğla Yerel Seçimleri doğrultusunda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13 ilçenin belediye başkanları için oy kullanıldı. 2019 seçimlerinde Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayları; CHP’nin adayı Osman Gürün, AK Parti’nin adayı Mehmet Nil Hıdır, Bağımsız aday Behçet Saatcı, Demokrat Partisi’nin adayı Mehmet Kocadon ve Bağımsız Türkiye Partisi’nin adayı Halil Birinci oldu. 2019 Muğla yerel seçim sonuçları sandıkların açılmasıyla belirlenirken, kullanılan toplam oy sonucuna göre partilerin belediye başkan adaylarının oy oranları belli oldu. Yüksek Seçim Kuruluna göre açılan sandıklar sonucunda resmi veriler açıklandı. 2019 Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçim sonuçlarına göre, AK Parti’nin adayı Mehmet Nil Hıdır %28,42 oy alırken CHP’nin adayı Osman Gürün %36,01 oy oranı ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir.