Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
Muğla Dalaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.56 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 8.73 kilometre olarak ölçüldü.
Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Dalaman (Muğla)
Tarih:2023-10-11
Saat:19:56:49 TSİ
Enlem:36.851 N
Boylam:29.001 E
Derinlik:8.73 km
Detay:https://t.co/JIcX5iqWNI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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