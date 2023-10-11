Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla Dalaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.56 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 8.73 kilometre olarak ölçüldü.



Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.