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Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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Muğla Dalaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; Muğla'nın Dalaman ilçesinde saat 19.56 sıralarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 8.73 kilometre olarak ölçüldü. 

Depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. 

Etiketler muğla dalaman deprem
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