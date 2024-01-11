  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.40'ta merkez üssü Ege Denizi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Datça ilçesinin yaklaşık 27,63 kilometre açıklarında meydana gelen depremin 14,82 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler muğla deprem deprem oldu büyük deprem muğla açıklarında deprem afad
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Psikiyatri hastası, hastanede kaldığı odayı ateşe verdi Meteoroloji'den yeni sağanak ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yeni sağanak ve kar yağışı uyarısı Turabi ''çok özel'' paylaşımlara ağlayarak yanıt verdi Turabi ''çok özel'' paylaşımlara ağlayarak yanıt verdi Fenerbahçe gol oldu yağdı! Fenerbahçe gol oldu yağdı! Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu Elektrikli hava taksisi ortaya çıktı; havalanacağı tarih belli oldu Erdal Beşikçioğlu de yerel seçimlerde aday oldu Erdal Beşikçioğlu de yerel seçimlerde aday oldu CHP'nin 240 belediye başkan adayı daha belli oldu CHP'nin 240 belediye başkan adayı daha belli oldu Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin çıkmadı Süleyman Soylu'nun yargılanmasına izin çıkmadı