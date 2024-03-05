  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu: 62 kişi tutuklandı

Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu: 62 kişi tutuklandı

Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu: 62 kişi tutuklandı
Güncelleme:

Muğla’da sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmeni kurtardı.

Muğla’da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 26’sı çocuk toplamda 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 26’sı çocuk toplam 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.

Etiketler düzensiz göçmen geöçmen operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İşte Türkiye'nin en az zamlanan sıfır km otomobilleri İşte Türkiye'nin en az zamlanan sıfır km otomobilleri Kademeli emeklilik bekleyenler için SGK'dan dikkat çeken açıklama Kademeli emeklilik bekleyenler için SGK'dan dikkat çeken açıklama Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç büyükşehirde seçim anketi: İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Tarım Kredi Market Ramazan indirimlerini açıkladı! Fiyatlar sabitlendi Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Konut kredisinde hesap değişti! İşte bankaların 1 milyon TL'lik örnek kredi hesapları Trafik sigortalarında 15 günlük süre iptal edildi Trafik sigortalarında 15 günlük süre iptal edildi AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı AK Partili belediye başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Canlı yayında kalça kontrolü: Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi Canlı yayında kalça kontrolü: Yeliz Yeşilmen'i canlı yayında kaldırıp kalçasını elledi Motosikletleriyle dünyayı gezen çifte tecavüz eden sapıklar yakalandı Motosikletleriyle dünyayı gezen çifte tecavüz eden sapıklar yakalandı İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü İsrail zulmü bu çocuğu bir deri bir kemik öldürdü