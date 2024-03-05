Muğla’da düzensiz göçmen operasyonu: 62 kişi tutuklandı
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Muğla’da sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmeni kurtardı.
Muğla’da Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 26’sı çocuk toplamda 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 4 can salı içerisindeki 26’sı çocuk toplam 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik botta ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalışan 1 şahıs yakalandı.
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