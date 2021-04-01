Muğla'da korkutan deprem

AK Parti'den denize kıyısı olan belediyelerin yetkilerine tırpan!

Sigara içenlere müjde! İşte en sevdiğimiz haber: Sigaraya zam geldi!

2023 yılı seçimleri için sürpriz ''yeni ittifak'' iddiası

Otomobilini yenilesinler diye bıraktı geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Bakan'dan milyonlarca çalışana kötü haber: Hayaldi, hayal olarak kalacak!

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