Muğla'da korkutan deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesine 97 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.
AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 1, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 90.16 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.04.2021, 15:33:41 TSİ
Enlem : 36.2208 N
Boylam : 26.5375 E
Derinlik : 51.70 km
Detay : https://t.co/QBykOK4A7o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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