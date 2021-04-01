  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre Muğla'nın Datça ilçesine 97 kilometre uzaklıkta 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesinin 90 kilometre açığında meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan gelen açıklama şu şekilde:

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 15.33'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz.

Etiketler muğla deprem korkutan deprem
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Parti'den denize kıyısı olan belediyelerin yetkilerine tırpan!
Masumiyet'te Hülya Avşar'ı sildiler!
Sigara içenlere müjde! İşte en sevdiğimiz haber: Sigaraya zam geldi!
2023 yılı seçimleri için sürpriz ''yeni ittifak'' iddiası
Otomobilini yenilesinler diye bıraktı geri döndüğünde gözlerine inanamadı
Bakan'dan milyonlarca çalışana kötü haber: Hayaldi, hayal olarak kalacak!
Son anketten AK Parti ve MHP'ye bir kötü haber daha
BİM cuma kampanyaları belli oldu
Pazarda sapık var! Elinde bastonuyla önüne geleni taciz etti
Keşke 1 Nisan şakası olsaydı: İkinci el otomobilde kötü haber geldi!