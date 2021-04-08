Muğla'da korkutan deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'ndan (AFAD) aktarılan bilgiye göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 18.23'de bir deprem meydana geldi.

Depremin şiddetinin 4,2 büyüklüğünde olduğu bildirilirken deprem yerin 7.07 kilometre derinliğinde oluştu.