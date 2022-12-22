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Muğla'da korkutan deprem

Muğla'da korkutan deprem
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AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 12.21 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Etiketler muğla deprem son depremler kandilli rasathanesi afad
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