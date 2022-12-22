Muğla'da korkutan deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Ege Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin derinliği 12.21 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi depremin 3.8 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 22, 2022
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [124.34 km] Datça (Muğla)
Tarih:2022-12-22
Saat:16:06:13 TSİ
Enlem:35.889 N
Boylam:26.485 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/vHShOnIOLj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
İşte Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler:
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