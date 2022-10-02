Muğla'daki depremin ardından Naci Görür'den ilk açıklama
Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kandilli Rasathanesi, Muğla'da merkezi Köyceğiz olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Öte yandan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,8 olarak ifade edildi.
Muğla'daki depremin ardından Jeoloji Mühendisi Profesör Doktor Naci Görür, bir paylaşımda bulundu. Görür Twitter'dan, "Arkadaşlar, Girit’in SE’daki 5,3 depremden sonra Köyceğiz- Otmanlar’da 4,6 deprem oldu. Her iki deprem de muhtemelen Plino- Strabo ve onun devamı Fethiye-Burdur Fay Zonu üzerinde. Sevgiyle" dedi.
Arkadaşlar, Girit’in SE’daki 5,3 depremden sonra Köyceğiz- Otmanlar’da 4,6 deprem oldu. Her iki deprem de muhtemelen Plino- Strabo ve onun devamı Fethiye-Burdur Fay Zonu üzerinde. Sevgiyle pic.twitter.com/fBOaRG2y35— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) October 2, 2022
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