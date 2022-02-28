Muhalefet imzaladı! İşte A'dan Z'ye Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" müzakeresini imzaladı. İşte İşte "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem"in ayrıntıları...

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA ve Gelecek Partisi genel başkanları, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'' üzerine Ankara'da bir araya geldi.

Salona birlikte giren 6 muhalefet partisi liderleri, alfabetik sıraya göre protokole oturdu. Tuluhan Tekelioğlu'nun sunucusu olduğu tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, CHP'den Muharrem Erkek, DEVA Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu, DP'den Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün, İYİ Parti'den Prof. Dr. Bahadır Erdem ve Saadet Partisi'nden Bülent Kaya da yer aldı.

Metni 6 partiden 6 genel başkan yardımcısı okumasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan kürsüye çıkarak okunan mutabakat metnine imza attı.

METİNDE NELER VAR?

Parlamenter sistem taslağı üç bölümden oluşuyor. İlk bölümde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin verdiği zararlar. İkinci bölümde ise güçlendirilmiş parlamenter sistem özetleniyor. Son bölümde ise düzenlemeler aktarılıyor.

MUTABAKAT METNİ NELERİ İÇERİYOR?

1. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi

-Bir defalığına yedi yıl için seçilecek.

-İkinci defa seçilemeyecek, siyasete dönemeyecek.

2. Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimleri ayrı günlerde düzenlenecek

-Milletvekilleri 5 yıllığına seçilecek.

-Yeni seçim yasası çıkarılacak. Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek.

3. “Kuvvetler ayrılığı ilkesine dayalı demokratik hukuk devleti”

-Yasama, yürütme ve yargı organları kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak ayrılacak.

-Yargı bağımsızlığı sağlanacak.

-Meclisin yetkileri artırılacak.

-Meclis yeni başbakanı belirleyecek.

-Cumhurbaşkanı Meclis çoğunluğunun belirlediği adayı başbakan olarak atamak zorunda olacak.

-Meclis gensoru sistemiyle denetimini etkin hale getirecek..



-Düşünce ve ifade özürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü, toplantı, gösteri yürüyüşü, örgütlenme özgürlüğü, basın özgürlüğü, kadın hakları, çocuk hakları ve çevre hakları düzenlenecek.

-YÖK kaldırılacak. Üniversiteler özerkleştirilecek.

-Yerel yönetimler güçlendirilecek. Yargı kararı olmaksızın hiçbir belediye başkanı görevden alınamayacak.

-Yargı bağımsız yapıya kavuşturulacak.

-Çevre ihtilaflarını çözmek üzere uzman çevre mahkemeleri kurulacak.

-Merkez Bankası Başkanı değiştirilecek ve kurum bağımsız hale getirilecek.

-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurulu gibi kurumların yapısı ve üyeleri değiştirilecek.

-Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Basın İlân Kurumu, TRT ve Anadolu Ajansının da yapısı ve yönetimi değiştirilecek.

Muharrem Erkek:

-16 Nisan 2017 referandumuyla Cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmiştir. Çoğulculuk yok sayılmıştır.

-Dar bir komisyon tarafından hazırlanan sistem 41 günde kabul edilmiştir. Devletin tüm imkanları 'evet' demek için seferber edilmiştir.

-Neden yanlıştır. Keyfiliğe yol açmıştır. Denetimsiz ve geniş yetkiler getirerek demokrasiden uzak bir hale gelmiştir. Egemenlik şahsileşmiştir. Bizler bu sisteme karşı çıkıyoruz.

-Denetim yetkisi işlevsiz hale getirilmiştir. Partili Cumhurbaşkanı bağımsız yargıyı yok etmişti.

-Hukuk iktidarın baskısı altındadır. Bizler geçmişin dar kalıplarını da reddediyoruz.

-Vesayetçi uygulamalara yol vermeyecek güçlendirilmiş parlamenter sistemini anlatarak eski sisteme dönmüyoruz. Yeni bir parlamenter sistemi taçlandırıyoruz.

-Söz veriyoruz güçlendirilmiş parlamenter sistemde bağımsız hukuku teminat altına alacağız.

Mustafa Yeneroğlu:

-Siyasette şeffaflık baz alınacaktır. Seçim barajını yüzde 3'e düşüreceğiz. Siyasi partiler hakkındaki yasal mevzuat şeklinde değiştireceğiz.

-Yarının Türkiyesi için bir araya geldik. Masum insanların bombalanmasına 'hayır' diyerek sözlerime başlamak istiyorum.

-Temsilde adaleti esas almaktayız. Meclis'i zayıflatmama kararı içindeyiz. Etkili, katılımcı bir yasama öngörüyoruz. TBMM'nin daha demokratik olması sağlanacaktır.

Demokrat Partili Bülent Şahinalp:

-Cumhurbaşkanı seçiilen kişinin partisiyle ilişkisi kesilecektir. Cumhurbaşkanlığı bir makam olarak düzenlenecektir.

-Olağanüstü hal kanununda gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

-Cumhurbaşkanının tek başına OHAL ilan etme yetkisine sahip olmayacaktır. Yetki bakanlar kuruluna ait olacaktır. Meclis de sorumludur.

-Yeni hükümet koruma altına alınmadan diğeri düşürülemeyecektir.

-Cumhurbaşkanlığı bir makam olarak düzenlenecektir.

-Yürütme bakanlar kuruluna verilecektir.

-Cumhurbaşkanının tek başına yapabileceği işlemler anayasada düzenlenecektir.

-Cumhurbaşkanının yargılama usülü açıkca belirtilecektir.

-Bakanlar kurulunu yapısı ise başbakan meclis üyeleri arasından belirlenecek. Meclis'te en fazla vekile sahip olan parti iktidar partisi olacaktır. Bakanlar başbakan tarafından atanacaktır. Başbakan ve bakanlar kurulu Meclis'e karşı sorumlu olacaktır.

-Hükümetin kurulmasında basit çoğunluk düşürülmesinde meclisin salt çoğunluğu esas alınacaktır.

-Cumhurbaşkanının görev süresi 7 yıl olarak belirledik. Yanlızca bir dönem için seçilebilecek.

-Sözlerime 'savaşa hayır' diyerek başlamak istiyorum. Öngördüğümüz sistemde etkili bir yasama organının yanında etkili bir yürütme organı oluşturacağız.

-Yürütme, Meclis'e karşı siyasi sorumluluğu bulunan tarafsız ve partiler üstü bir yapıya kavuşturulacak.

-Başbakan, bakanlar ve bakanlar kurulu güçlendirilecektir.

Gelecek Partili Ayhan Sefer Üstün:

Anayasa Mahkemesi'nin en az 4'te 3'ünün hukukçu olmasını zorunlu tutacağız.

Çoklu baro uygulamasına son verilecek. Savunma anayasal güvenceye kavuşturulacak. hakimler kurulu ve savcılar kurulu şeklinde iki farklı kurul oluşturulacak. Adalet Bakanı ve müsteşarı hakimler kurulunda yer almayacak.

İYİ Partili Bahadır Erdem:

-RTÜK için yasal ve yapısal geliştirecek yeni maddeler koyacağız.

-Sivil toplum kuruluşlarını engelleyen düzenlemeleri kaldıracağız.

-Sosyal haklar da güvenceye kavuşacak. Devlet yardımlarını insan onuruna yakışır şekilde güçlendireceğiz.

-Doğal yaşam kaynaklarını korumayı anayasaya açık şekilde koyacağız.

-Basına görevini özgür halde yapacağı bir sistem kuracağız. TRT, AA'yı bağımsızlığını yeniden düzenleyeceğiz.

-İlk okul 1. sınıfa kadın-erkek eşitliği dersi konulacaktır.

-Caydırıcı cezalar getirilecektir.

-Kadına şiddetle etkin mücadele edilecektir. Uluslarası sözleşmeler etkin kullanılacaktır.

-Kadınlar eşitsizliklerle karşılaşıyor. Kadın-erkek eşitliğini bir devlet politikası haline getireceğiz.

-Herkesin inancına, düşüncesine saygılı toplumsal yaşama katıldığı bir sistemi inşaa edeceğiz.

-Düşünce ve ifade özgürlüklerini engelleyen mevzuatı yeniden düzenleyeceğiz. Her türlü baskıya son vereceğiz.

-İnternet mevzuatını ifade özgürlüğünü kısıtlayacak şekilde düzenleyeceğiz.

-Toplantı ve yürüyüşü de yeniden düzenleyeceğiz. Keyfi kullanılmasını engelleyeceğiz.

-Demokratik hukuk devletini esas alıyoruz. Başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere bütün özgürlüklerin garanti altına alındığı özgür bir Türkiye'yi inşaa etmeye kararlıyız.

-Din, dil, zinsiyet farkı gözetmeksizin tüm inlar için eşit hale getirilecektir

Bülent Kaya:

-Siyasi etik kanunu hazırlayacağız.

-YÖK kaldırılacak

-Merkez Bankası başta olmak üzere düzenleyici ve denetleyici kurallar getireceğiz. TCMB Bağımsız hareket edecek.