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Muhalefetin liderleri anketinin sonuçları açıklandı!

Muhalefetin liderleri anketinin sonuçları açıklandı!
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ORC Araştırma tarafından 41 ilde AK Parti ve MHP haricindeki partilere oy veren seçmenlerle gerçekleştirilen son ankette seçmenin "çalışmalarını ve söylemlerinşi takip edip, beğendiği parti genel başkanları" belli oldu.

ORC Araştırma, 41 ilde muhalefet partilerine oy veren 2900 seçmenle yaptığı ankette vatandaşlara yöneltilen, "Söylemlerini, çalışmalarını yakından takip ettiğiniz ve beğendiğiniz parti genel başkanları kimlerdir?" sorunun yanıtlarını açıkladı.

Araştırma, muhalefet seçmeninin farklı ideolojik çizgilerdeki liderlere yönelik ilgisinin sürdüğünü ve bu isimlerin kamuoyundaki etkisinin devam ettiğini ortaya koydu.

Anketin sonuçlarına göre seçmenlerin en çok takip edip beğendiği genel başkanlar ve partileri şu şekilde sıralandı:​

ORC Araştırma tarafından 41 ilde AK Parti ve MHP haricindeki partilere oy veren seçmenlerle gerçekleştirilen son ankette seçmenin "çalışmalarını ve söylemlerinşi takip edip, beğendiği parti genel başkanları" belli oldu.

Özgür Özel – Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Ümit Özdağ – Zafer Partisi
Muharrem İnce – Memleket Partisi
Müsavat Dervişoğlu – İYİ Parti
Fatih Erbakan – Yeniden Refah Partisi
Yavuz Ağıralioğlu – Anahtar Parti (A Parti)
Ahmet Davutoğlu – Gelecek Partisi
Ali Babacan – Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA)
Teoman Mutlu – Yerli ve Milli Parti (YMP)
Erkan Baş – Türkiye İşçi Partisi (TİP)

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