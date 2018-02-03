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  3. 03 Şubat 2018 13:10

Muharrem İnce, adaylık için gerekli imzayı topladı

36. Olağan Kurultay'da Genel Başkan aday adayı olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, genel başkan adaylığı için gerekli olan imza sayısına ulaştı.

Muharrem İnce, adaylık için gerekli imzayı topladı
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36. Olağan Kurultay'da Genel Başkan aday adayı olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, genel başkanlık için gerekli olan imza sayısına ulaştı. Muharrem İnce, 166 delegenin imzasıyla genel başkan adayı oldu.

KAÇ İMZA GEREKİYOR?

CHP'nin Parti Tüzüğü'ne göre, genel başkanlık seçimine girmek için, bin 100 kurultay delegesinin 120'sinin imzası gerekiyor.

CHP Tüzüğü'nün 36. Maddesi'ne göre, Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise, üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

 

 

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