  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı

Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı

Güncelleme:

Muharrem ince, Deniz Baykal'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece kendisi ile tokalaşmasıyla ilgili çıkan haberler sonrasında bir açıklama yaptı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın TBMM’deki cenaze töreninde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protokolde bulunan muhalefet liderlerini görmezden gelmiş ve yalnızca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaşmıştı.

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında konuyla alakalı: "Benim magazinle işim yok, memleketimin başı belada. Kim kiminle tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor. Ciğerim yanıyor benim." dedi.

Etiketler Muharrem İnce erdoğan tokalaşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Cumhurbaşkanı gelsin'' diyen sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu
Enkaz kaldırıldı, geriye sadece acı kaldı
Bakanlık il il depremin hasarını paylaştı: 50 binden fazla bina yıkılacak
İstanbul'da en yaşlı konutlar bu 7 ilçede!
Depremde 9 aylık hamile eşini balkondan atarak kurtardı
Müteahhit ''Depremde dışarı çıkmayın'' dedi; 2 blok yıkıldı!
Depremin açtığı 2 metrelik yarık kamerada!
İstanbul'da ''ev'' sandığımız yapılar bakın ''ne'' çıktı
Çorum'da korkutan deprem!
2023 yılının ilk açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı