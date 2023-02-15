Muharrem İnce, Erdoğan'la tokalaşması hakkında açıklama yaptı

Muharrem ince, Deniz Baykal'ın cenaze töreninde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece kendisi ile tokalaşmasıyla ilgili çıkan haberler sonrasında bir açıklama yaptı.

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın TBMM’deki cenaze töreninde AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan protokolde bulunan muhalefet liderlerini görmezden gelmiş ve yalnızca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile tokalaşmıştı. Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında konuyla alakalı: "Benim magazinle işim yok, memleketimin başı belada. Kim kiminle tokalaşmış beni hiç ilgilendirmiyor. Ciğerim yanıyor benim." dedi.