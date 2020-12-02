Muhittin Böcek'i kurtaran doktor tedavi sürecini anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in corona virüs tedavisi 17 Ağustos’ta başladı. Tam 105 gün süren zorlu tedavinin ardından Muhittin Böcek sağlığına kavuştu. Bu tedavi sürecini ve Böcek'in sağlık durumuna ilişkin detayları Prof. Dr. Murat Yılmaz NTV ekranlarında verdi. Yılmaz, Böcek'in uyandırıldıktan sonra söylediği ilk şeyin 'sizi seviyorum' olduğunu söyledi. Böcek'in şu anki sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Yılmaz, ''Sizden bizden bir farkı yok. Kendi ihtiyaçlarını kendisi karşılayabiliyor. Ancak kısa sürelik bir fizik tedaviye ihtiyacı olacak. Yakında da taburcu olacak, artık bize ihtiyacı kalmadı diyebiliriz'' dedi.