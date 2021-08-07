Müsilajdan sonra yeni tehdit ortaya çıktı!

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, Marmara denizinde hızla yükselen toksit oranı için uyardı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'în haberine göre, TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu’na rapor sunan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim Üyesi Doç. Dr. Muharrem Balcı, Marmara’da şu ana kadar toksik olmayan mikroorganizmaların sebep olduğu müsilaj sorunu yaşandığını dile getirdi.

Toksiklerin tropik iklimde yaygın olduğunu, Akdeniz’in de 2000’li yıllardan itibaren bu iklimin etkisinde olduğuna dikkati çeken Balcı, “İklim değişikliğinin sonucunda bu zararlı toksikler yaygın hale gelecek, müsilaj çok masum kalacak, ileride çok daha büyük toksik risk tehdidiyle karşı karşıya kalacağız. Tropikal sularda yaygın olan toksik alg türlerinin dünya genelinde biyocoğrafik dağılımı giderek artmaktadır ve artık Karadeniz’in Akdenizleşmeye başladığı bir ortamda bu riskler artık kapımızda. Türkiye kıyı sularında da toksik oluşumları kritik bir sorun olarak ortaya çıkacaktır ve bu çok rahatlıkla söyleyebilirim kaçınılmazdır ve ileride gerçekten de müsilaja rahmet okutacak” dedi.

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