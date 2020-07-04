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  3. 04 Temmuz 2020 14:02

Muş'ta sel suları 50 hayvanı yuttu!

Muş'un Malazgirt ilçesi Bostankaya köyünde, sel nedeniyle 50 büyükbaş hayvan telef oldu. Büyükbaş hayvanların sele kapılma anı kameraya yansıdı.

Muş'ta sel suları 50 hayvanı yuttu!
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Malazgirt'te 3 gün önce yaşanan sağanak, sele neden oldu. Bostankaya köyünde 50 büyükbaş hayvan sel sularına kapıldı. Hayvanların sel suları arasından güçlükle ilerlemesi köylüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, 15 köyde birçok tarım arazisinin sular altında kaldığını söyledi. Kılıç, "Yaklaşık 15 köyümüzdeki çiftçimiz bu doğal afetten zarar gördü.

Bostankaya köyümüzde ise yaklaşık 50 büyükbaş hayvan sel felaketinden dolayı telef oldu. Zararın boyutu çok yüksek. Tarım arazileri tamamıyla gitmiş. Ayrıca köydeki birçok tarım ekipmanı da sel sularına kapılmış" dedi.

DHA

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