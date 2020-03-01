Mustafa Balbay canlı yayında açıkladı ! Atatürk Suriye için ne demişti ?

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay TELE 1'de sunduğu Ankara Rüzgarı programında Atatürk'ün TBMM'nin gizli oturumunda Suriye'ye ilişkin konuşmasını canlı yayında açıkladı.

Programda TBMM'de 1920 ile 1923 yılları arasında 25 gizli oturum yapıldığını belirten Balbay, izleyenlere kendi kitabında yeralan Atatürk'ün Suriye'ye ilişkin sözlerini paylaştı.

Yeni kitabı Göç Dalgası'nda Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşın Türkiye'ye olan etkilerini bütün yönleriyle kaleme alan Balbay, Atatürk'ün Suriye'ye ilişkin sözlerini şöyle anlattı:

Bir Suriye heyeti geldi bana. 24 Nisan 1923 yani Meclis'in açıldıktan ertesi günde biz de sizinle birlikte mücadele etmek ve katılmak istiyoruz diyor. Atatürk o heyete diyor ki önce kendi içinizde kendi kuvvetinizle bağımsız bir devlet olunuz sonrasında her şey yaparız diyor. Bu karardan sonra Fransız mandası altında olduğu halde Suriye oraya bir büyükelçi gönderiyor. Neden gönderdin diyorlar bağımsızlık duygularını onlara daha güçlü vermek için diyor.

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