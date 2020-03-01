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  3. 01 Mart 2020 16:02

Rejime ait iki savaş uçağı düşürüldü !

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de devam eden operasyonlarda Suriye rejimine ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'nca, İdlib'de devam eden Bahar Pınarı Harekatı'nda rejime ait 2 savaş uçağının düşürüldüğü açıklandı.

Suriye Milli Ordusu, İdlib’in doğusunda Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü.

Suriye Milli Ordusu (SMO), İdlib'in doğusundaki Serakib kasabasında Esad rejimine ait Rus yapımı savaş uçağını düşürdü.

Düşürülen savaş uçağının Serakib çevresindeki köylere hava saldırısı hazırlığında olduğu belirtildi. Uçakta 2 pilotun olduğu öğrenilirken, durumları ile ilgili henüz bilgi verilmedi. 

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