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Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'a meydan okudu

Mustafa Sarıgül, Vedat Milor'a meydan okudu
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül bu sefer de sosyal medya üzerinden Türkiye'nin önde gelen gastronomi otoritelerinden olan Vedat Milor'a meydan okudu.

Gastronomi dünyasının kıdemli kalemi ve yemek eleştirmeni Vedat Milor, sosyal medya platformlarında yaptığı yemek paylaşımları ve yorumlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Daha önce menemen paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen Milor, bu sefer patlıcanla ilgili paylaşımıyla yine takipçilerine yeni bir tartışma konusu yarattı. Milor, "Patlıcan yemekten sıkılan, hayattan sıkılmış demektir" ifadelerini kullandı.

Ünlü ismin söz konusu paylaşımının ardından sosyal medya patlıcan sevenler ve sevmeyenler olarak ikiye ayrıldı. Son olarak tartışmaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de katıldı.

Sarıgül, kendine has üslubuyla Milor'u Erzincan'a davet ederek meydan okudu.

İşte o paylaşımlar:

Etiketler vedat milor mustafa sarıgül tepki sosyal medya
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