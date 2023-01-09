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Müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz hayatını kaybetti

Müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz hayatını kaybetti
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Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, müzisyen ve söz yazarı Hakan Yelbiz hayatını kaybetti.

Milas'taki kaza saat 13.00 sıralarında Selimiye Mahallesi Söke karayolunda meydana geldi. İzmir istikametine seyir halinde olan müzisyen Hakan Yelbiz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

METRELERCE SAVRULDU
Metrelerce savrulan otomobil dere yatağında ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

 Araçta sıkışan Yelbiz ve yolcu konumundaki Sabine Ayper Yelbiz itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde müzisyen Yelbiz'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

 Yaralı Sabine Ayper Yelbiz ise müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Etiketler müzisyen ölüm kaza
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