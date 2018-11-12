Türkiye'deki en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan n11.com, uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde tepki çeken bir mesaj paylaştı.

n11.com skandal mesaj için özür diledi

Site, tepkiler üzerine özür diledi ve konunun yanlış anladıldığını belirtti. n11. uygulaması üzerinden bildirim olarak kullanıcılarına şu ifadeler içeren bir mesaj gönderdi:

“İçimize sinmedi, rahatsız olabileceğini göze alarak – en azından siren çalmayarak- mesaj atıyoruz. Saat 00.00 itibarıyla özel indirimli ürünler sayfası açılacak…”

Atatürk'ün ölüm yıldönümünde yapılan bu paylaşım internette çok fazla tepki görünce n11.com konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıkalma ise ekşisözlük üzerinden bir özür şeklinde yayınladı:

"Değerli kamuoyuna,

Bu gece saat 00:00’da uygulamamızdan atılan bildirimle ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur.

Öncelikle, şu an derin bir üzüntü yaşadığımızı tüm samimiyetimizle sizlerle paylaşmak isteriz.

Gece yarısı rahatsızlık vermemek amacıyla sessiz modda gönderilen bildirim metnine, kampanya temamız olan “siren” kavramını konu etmek, aziz Ata’mızın hatırasına sahip çıktığımız bu günde maalesef çok yanlış anlaşılmış ve yanlış yorumlanmıştır.

Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’e ve onun ilkelerine bağlılığımız bizim en vazgeçilmez değerlerimizden biri iken, bu talihsiz durumla karşılaştığımız için oldukça üzgünüz. bu yanlış anlaşılmaya mahal veren bildirimden dolayı içtenlikle özür dileriz.

n11.com"

Siz atılan bu mesaj konusunda ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle yorum bölümünde paylaşabilirsiniz.