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Nagehan Alçı'dan inciler: Kılıçdaroğlu kazanırsa.... diyerek anlattı!

Nagehan Alçı'dan inciler: Kılıçdaroğlu kazanırsa.... diyerek anlattı!
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Eğer Kemal Bey kazanırsa, Erdoğan çifti, Kılıçdaroğlu çiftini bizzat Külliye’de karşılayacak, sohbetler edildikten sonra medya önüne iki siyasi lider çıkacaktır" dedi. O sözler Twitter'da gündem oldu.

İktidara yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Nagehan Alçı, yaklaşan 14 Mayıs seçimleri öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Alçı, Cumhurbaşkanlığı seçimine günler kala Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası zaferi sonrası devir teslimin nasıl olacağını değerlendirdi.

Alçı, “Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır” dedi.

Alçı şu yorumlarda bulundu:

“Nagehan Alçı olarak Kılıçdaroğlu’nun adaylığından ne kadar eminsem şundan da o kadar eminim… Eğer kafa kafaya giden bu seçimi kazanırsa mükemmel bir devir-teslim töreni ile Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı makamını Tayyip Bey’den devralacaktır. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacaktır.

Eğer Kemal Bey kazanırsa, Erdoğan çifti, Kılıçdaroğlu çiftini bizzat Külliye’de karşılayacak, sohbetler edildikten sonra medya önüne iki siyasi lider çıkacaktır. Demokrasinin erdemini vurgulayan konuşmaların ardından güzel bir devir-teslim olacaktır. Bunu kesin olarak biliyorum…”

Etiketler nagehan alçı kemal kılıçdaroğlu seçim recep tayyip erdoğan
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