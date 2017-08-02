NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !

Afganistan'da uluslararası askeri destek güçlerini taşıyan NATO konvoyundaki araçların arasına bomba yüklü bir araç girerek kendini havaya uçurdu. NATO çok sayıda can kaybının olduğunu açıkladı. Ancak henüz sayı açıklanmadı. Olay anına ilişkin feci görüntüler geldi.

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan havalimanı yakınlarında NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.

Konvoyun Afgan askerlere destek vermek amacıyla NATO'nun önderliğinde ülkede bulunan uluslararası askeri güçlere ait olduğu belirtildi.

Havalimanı yakınlarında bulunan konvoyun arasına dalan bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre NATO yaptığı açıklamada can kayıplarının olduğunu, ölenler arasında yabancı askerler bulunduğunu belirtti. Ancak ölü sayısı ve ölenlerin hangi ülkelerden olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

Kandahar'da görevli çok sayıda ABD askeri bulunuyor.

Anadolu Ajansı saldırıyı Taliban'ın üstlendiğini belirtiyor.

Afganistan'ın Herat kentinde dün akşam bir camiye düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.