CANLI MAÇ BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE / TUR İÇİN MÜTHİŞ MÜCADELE
Bilim tarihinde büyük gelişme ! Başardılar
Bilim tarihinde büyük gelişme ! Başardılar
Trump'tan Rusya'yı kızdıracak karar !
Trump'tan Rusya'yı kızdıracak karar !
NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !
NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !
Dikkat ! WhatsApp hesabınızı çalabilirler !
Dikkat ! WhatsApp hesabınızı çalabilirler !
Facebook'taki ''güzel ve aşık kadın'' numarasına düşmeyin !
Facebook'taki ''güzel ve aşık kadın'' numarasına düşmeyin !
Çatıya Türk Bayrağı'nı açan kedi sosyal medyada olay oldu.
Çatıya Türk Bayrağı'nı açan kedi sosyal medyada olay oldu.
İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak...
İstanbullular dikkat ! Yarın bu yollar kapalı olacak...
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 02 Ağustos 2017 19:22

NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !

Afganistan'da uluslararası askeri destek güçlerini taşıyan NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı yapıldı.

NATO konvoyuna bomba yüklü araçla saldırı !
A+ A-

Afganistan'da uluslararası askeri destek güçlerini taşıyan NATO konvoyundaki araçların arasına bomba yüklü bir araç girerek kendini havaya uçurdu. NATO çok sayıda can kaybının olduğunu açıkladı. Ancak henüz sayı açıklanmadı. Olay anına ilişkin feci görüntüler geldi.

Afganistan'ın Kandahar kentinde bulunan havalimanı yakınlarında NATO askeri konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi.  

Konvoyun Afgan askerlere destek vermek amacıyla NATO'nun önderliğinde  ülkede bulunan uluslararası askeri güçlere ait olduğu belirtildi.

Havalimanı yakınlarında bulunan konvoyun arasına dalan bomba yüklü bir araç patlatıldı.

Reuters haber ajansında yer alan bilgiye göre NATO yaptığı açıklamada can kayıplarının olduğunu, ölenler arasında yabancı askerler bulunduğunu belirtti. Ancak ölü sayısı ve ölenlerin hangi ülkelerden olduğu bilgisi henüz paylaşılmadı.

Kandahar'da görevli çok sayıda ABD askeri bulunuyor.

Anadolu Ajansı saldırıyı Taliban'ın üstlendiğini belirtiyor.

Afganistan'ın Herat kentinde dün akşam bir camiye düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetmişti.  

Milliyet

saldırı , bomba , nato , konvoy
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM