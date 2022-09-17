  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Nazilerin çaldığı Türk miğferi bulundu

Nazilerin çaldığı Türk miğferi bulundu

Nazilerin çaldığı Türk miğferi bulundu

Nazilerin yağmaladığı 1400’lü yıllara ait Türk miğferi, New York’ta sergileniyor.

Nazi Almanyası, 2. Dünya Savaşı’nda işgaller, soykırımlar ve tarihi eserleri yağmalaması ile biliniyor.

Nazilerin yağmaladığı birçok tarihi eser, dünyanın farklı yerlerindeki müzelerde sergileniyor.

Euronews’un yazarı Bahtiyar Küçük’ün haberine göre New York Valisi Kathy Hochul, Nazi yağmasından toplanan eserlerin sergilendiği müzelerde, bu eserlerin tarihi hakkında bilgi verilmesi gerektiğine ilişkin bir yasa imzaladı.

New York Metropolitan Sanat Müzesi’nde sergilenen 15. Yüzyıla ait Türk miğferinin, 1938’de Baron Alphonse Mayer Rothschild’e ait olduğu, Yahudi sürgünü sırasında Naziler tarafından yağmalandığı ortaya çıktı.

Miğfer, daha sonra Baron Alphonse Mayer Rothschild’in dul eşine iade edildi ve 1950’de müzeye satıldı.

Etiketler Türk miğferi nazi naziler abd amerika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yaz geri geldi! Bunaltan sıcaklar nefes aldırmayacak
Araç sahipleri dikkat; akaryakıta indirim gözüktü!
Dolandırıcıların son numarası bu oldu! Bunu da ilk kez duyduk
İstanbul'da korku dolu anlar: Annesini rehin aldı, Özel Harekat devreye girdi
Kim Milyoner Olmak İster'de 200 bin TL'lik soru tepki çekti
Galatasaray'ın yıldızı Icardi' eşi Wanda Nara'yla ilgili olay iddia
Kulislere bomba gibi düşen iddia! İçişleri Bakanı Soylu yeni parti mi kuruyor ?
TSK'dan subaylık şartları için ''nikahsız birlikte yaşayanlar'' maddesi
''Şakkadanak'' ekonomist Necmettin Batırel'den inciler: ''Türkiye'ye dolar yağacak''